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'da yol kenarında ceset bulunmuştu! Şok detay ortaya çıktı...

'da temizlik işçileri, çalılık alanda, yüzünde kan ve vücudunda morluklar olan ceset gördü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Yankı Kıray (50) olduğu belirlendi. Kıray'ın sırtında kamp çantası olduğu görüldü. Cesedi bulunan Yankı Kıray'ın geçtiğimiz yıllarda KKTC'de çeşme başında çıplak yıkanırken suçüstü yakalanıp tutuklandığı, Kıray'ın 30 bin liralık kefalet şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 15:15 ABONE OL
Antalya'da yol kenarında ceset bulunmuştu! Şok detay ortaya çıktı...

Olay, sabah saatlerinde, Antalya- Serik yolu Aksu ilçe sınırlarının bittiği Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Temizlik işçileri, D400 yolunun Aksu çıkışındaki bariyerlerin arkasında, yoldan yaklaşık 5 metre uzaklıkta, çalılıklar arasında birinin hareketsiz yattığını gördü. Sırt çantalı ve yüzüstü yatan kişi için 112 Acil Servis'e haber verildi. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin üzerinden, Yankı Kıray adına kayıtlı kimlik çıktı. Kıray'ın yüzünde kan ve vücudunda morluklar tespit edildi. Sırtındaki kamp çantasından günübirlik yürüyüşçü olduğu değerlendirilen Yankı Kıray'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayın cinayet mi, kaza mı olduğunu belirlemek için civardaki mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

ÇIPLAK YIKANDIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI

Cesedi bulunan Yankı Kıray'ın geçtiğimiz yıllarda KKTC'de çeşme başında çıplak yıkanırken suçüstü yakalanıp tutuklandığı, Kıray'ın 30 bin liralık kefalet şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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Antalya'da yol kenarında ceset bulunmuştu! Şok detay ortaya çıktı...
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