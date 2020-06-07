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Bir kadın daha öldü

’da Veysel T., ’a ateş etti. Ancak kurşun yanında bulunan Miray Yılmaz’ın kafasına isabet etti. Yılmaz ölürken Veysel T. silahı tutukluluk yapınca kaçtı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 ABONE OL
Bir kadın daha öldü
İstanbul Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Veysel T. (35) ile Perihan Ayhan (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan Ayhan'ın arkadaşı Miray Yılmaz'ın (37) kafasına isabet etti. Veysel T., Perihan A.'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı.
Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan zanlı kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Veysel T. tutuklandı.

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Bir kadın daha öldü
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