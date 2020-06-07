Bir kadın daha öldü

İstanbul Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Veysel T. (35) ile Perihan Ayhan (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan Ayhan'ın arkadaşı Miray Yılmaz'ın (37) kafasına isabet etti. Veysel T., Perihan A.'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı.Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan zanlı kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Veysel T. tutuklandı.