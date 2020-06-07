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’te durdurulan kamyondan 84 kilo esrar çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘ sevkiyatı’ ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu tespit edilen kamyon uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda yapılan aramada ulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parça halinde toplam  83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 19:48 Son Güncelleme: 7.6.2020 19:49 ABONE OL
Gaziantep’te durdurulan kamyondan 84 kilo esrar çıktı

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Gaziantep’te durdurulan kamyondan 84 kilo esrar çıktı | Video

Edinilen bilgiye göre, sevkiyatta kullanılan açık kasa kamyon tespit edilerek Urfa-Gaziantep otoban çıkışından itibaren ekiplerce takibe alındı. Gaziantep doğu gişeleri girişi yol ayrımı otoban üzerinde uygulama noktası oluşturularak kamyon uygulama noktasına çekildi.

Onix isimli narkotik dedektör köpeğinin kamyonun kasa arka kısmına tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada; zulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parça halinde toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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Gaziantep’te durdurulan kamyondan 84 kilo esrar çıktı
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