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Kızı tarafından merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir genç kızın kendisine istediği ayakkabıyı almadığı için mağaza merdivenlerinden annesini ittiği, kadının diğer müşteriler tarafından ayağa kaldırılırken gözyaşları içinde kıvrandığı görülmüştü. Yürekleri sızlatan bu olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Genç kız hakkında soruşturma başlatılırken, annenin kendisini merdivenlerden iten kızından değil, görüntüyü çeken kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 7.6.2020 09:57 Son Güncelleme: 7.6.2020 10:02 ABONE OL
Kızı tarafından merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu

Çorlu'daki bir AVM'de yer alan mağazada geçen çarşamba günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayın Çorlu merkezdeki bir AVM'de yaşandığını belirleyince alt soyun üst soya eziyeti suçu kapsamında soruşturma başlattı.

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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazada çalışanların bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda da annenin N.Ş. kızının da 17 yaşındaki P.D. olduğu belirlendi. Polis, annenin ifadesini aldı. Kızından şikayetçi olmayan N.Ş., görüntüyü çekip, sosyal medyada paylaşandan şikayetçi oldu. Anne ifadesinde şunları anlattı:

KIZIMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, VİDEOYU ÇEKEN KİŞİDEN DAVACIYIM

"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirme başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük."

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Kızı tarafından merdivenden itilen anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
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