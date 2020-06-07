Metruk binalarda 'ölüm' imal ettiler

İstanbul Kaçakçılık Polisleri "Koronavirüse iyi geliyor" denilerek "İspirt" isimli saf alkol ve sahte içkileri satan, sahte içki ve kaçak tütün imal ederek insanların ölümlerine yol açan şebekelere yönelik seri operasyonlar düzenledi. 17 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında dokuz farklı ilçede düzenlenen seri operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin depo görünümlü adresleri, metruk binaları ve kiraladıkları adresleri imalathaneye dönüştürdükleri ve "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda imal ettikleri sahte içkiler ile kaçak tütünleri satarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Birlikte hareket ettikleri tespit edilen ve gözaltına alınan şebeke üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.





PİYASA DEĞERİ İKİ MİLYON LİRA...



Operasyonlarda 230 dolu sahte içki, 550 boş içki şişesi, sahte içki yapımında kullanılan bir ton 209 kilogram metil alkol, 650 içki şişesi etiketi, bir ton 600 kilogram kaçak tütün, 208 kaçak puro, 143 bin 600 dal kaçak sigara, üç milyon 892 bin 600 dal boş sigara kağıdı, 587 bin adet yaprak sigara kağıdı, dört ton 700 kilogram kaçak nargile tütünü, sahte içki ve kaçak tütün imalatında kullanılan çok sayıda malzeme, bir kompresör, altı sigara dolum makinesi ele geçirildi. Şebeke üyelerinin nakillerde kullandıkları yedi araca da el konuldu. Düzenlenen seri operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin iki milyon lira olduğu belirtildi. Geçtiğimiz aylarda saf alkol kullanımından dolayı 52 kişi yaşamını yitirmişti.