Pütürge ikinci kez depremle sarsıldı

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya'nın Pütürge ilçesi bu sefer de 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremde 3 ilçede 22 evde ağır hasar oluştu. Depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için jandarma ekipleri çadır kurdu.Pütürgeliler, tedirgin oldukları için geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Evleri ağır hasar gören vatandaşlar için jandarma ekipleri çadır kurdu. Ekipler bölgede 20'nin üzerinde çadır kurdu. Gözlüce Mahallesinde depremzede Mehmet Zeren, deprem anında evde olduklarını ve çok korktuklarını belirtti. Zeren "Büyük bir sarsıntı oldu, kendimizi dışarı atamadık. Allah razı olsun devletimiz gıda olsun, çadır kurma olsun, jandarmamız ellerinden geleni gelip yaptı" dedi.DEPREMDEN sonra bir saat içinde büyüklükleri 1.4 ile 2.2 arasında değişen 11 artçı sarsıntı oldu. Deprem Malatya merkezde de yüksek katlı binalarda şiddetli bir şekilde hissedildi.