Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, takipçisinin noktalama uyarısına verdiği cevapla güldürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık ortamlarda maske takma kriterlerine dair bir mesaj yayımladı. Ancak mesajında imla hatası yapan Koca, bir takipçisi tarafından uyarıldı. Koca ise takipçisinin uyarısına verdiği yanıtta görenleri kahkahaya boğdu.Koca, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.Bir takipçisi ise Koca'yı "Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz" diyerek uyardı.

"BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN"



Bunun üzerine Bakan Koca, takipçisinin uyardığı tweeti alıntılayarak "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin" şeklinde yanıt verdi.