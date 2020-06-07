Sağlık Bakanlığı, dün 878 kişiye Kovid- 19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 169 bin 218, toplam can kaybının da 4 bin 669 olduğunu açıkladı. Dün 35 bin 846 test yapılırken toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258'e yükseldi. Bin 922 kişi ile birlikte iyileşenlerin sayısı da 135 bin 322'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid nedeniyle dün yatan hasta sayısı 41" ifadelerini kullandı.Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutanların fotoğrafını paylaştı, sosyal mesafe uyarısında bulundu.