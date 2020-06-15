Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı

Yaralı anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucu ve kaza geçirenlerin yakınlarının ifadesi ile ölenlerin İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Ö. olduğu ortaya çıktı.