Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı

Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı

-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 23:44 Son Güncelleme: 15.6.2020 23:46 ABONE OL
Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı

-Çeşme otoyolunda bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, 35 AH 256 plakalı Alaçatı gişeleri yakınında takla atarak yanmaya başladı. Kazanın ardından aracın arka koltuğunda bulunan Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) araçtan çıkmayı başarırken, sürücü ve yanındaki kişi ise yanarak hayatını kaybetti.

Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı

Yaralı anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucu ve kaza geçirenlerin yakınlarının ifadesi ile ölenlerin İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Ö. olduğu ortaya çıktı.

Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilde yanarak can verenlerin baba- kız olduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA