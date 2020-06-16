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Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

'da, tartışma sırasında bıçakla kalçasından yaralanıp ambulansla hastaneye getirilen Osman B., sedye üzerinde 'e alındığı sırada kavga ettiği İsmet G. (25) ve ağabeyi Murat G.'nin (32), yumruklu saldırısına uğradı. Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.6.2020 23:19 Son Güncelleme: 16.6.2020 23:20 ABONE OL
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Olay, saat 20.00 sıralarında Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman B., caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G. ile iddiaya göre yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı.

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla hafif yaralanan iki kardeş, otomobilleriyle olay yerinden ayrılıp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Kalçasından yaralanan Osman B. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Osman B., sedye üzerinde 'e alındığı sırada karşılaştığı İsmet G. ve ağabeyi Murat G.'nin, yumruklu saldırısına uğradı.

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Sedyenin devrilmesiyle düşen Osman B., polis, güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle kurtuldu. Osman B. olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Tedavileri tamamlanan iki kardeş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
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Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar
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