Hastanede karşılaştıkları husumetlilerine sedye üzerinde saldırdılar

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf da birbirine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla hafif yaralanan iki kardeş, otomobilleriyle olay yerinden ayrılıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.