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Türkiye genelinde şehirler arası gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa gelir mi?

Türkiye corona virüs vaka haritasında son durum oldukça kritik! 14 Haziran ve 15 Haziran'da vaka sayılarının 1.500 barajını geçmesi başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulunu telaşlandırdı. 1 Haziran'a kadar süren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasakları iptal edilmişti. Hürriyet'in hazırladığı habere göre vaka sayılarındaki artış sürerse vakaların arttığı kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları, şehirler arası seyahat yasakları yeniden gelebilir, ayrıca maskesiz dışarıya çıkanlara da para cezası verilmesi gündemde. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da şehirler arası olacak mı?

Giriş Tarihi: 16.6.2020 19:00 ABONE OL
Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak son harita büyük bir merakla bekleniyor. 16 Haziran corona virüs vaka ve vefat sayısı hakkında bilgileri gelir gelmez haberimizde olacak. Bu hafta içerisindeki vaka sayılarına göre yaptırımlar uygulanabilir. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre vaka sayılarının 2 bin bandına yükselmesi durumunda vakaların yoğun olduğu illerde sokağa çıkma yasakları gelebilir, maskesiz sokağa çıkanlar için de cezalar kapıda.

Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi "kısmi yasaklar"a dönülebileceği kaydediliyor.

SAHİLLERDE HAREKETLENME

Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmıyor. Ayrıca plajlara gelen herkesin girişte ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. (DHA)

ANADOLU'YA YAYILIYOR

Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60'a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

POZİTİFLERDE ARTIŞ - BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

VAKA SIFIRDI, 18'E ÇIKTI - ARDAHAN

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.

Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

CAMİLERDEN ANONS - ADANA

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım" anonsları yapıldı.

TAZİYEDE BULAŞTI - KONYA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.

Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

SINAVDA KORONA - KOCAELİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.

BAĞIŞIKLIK TARAMASI

81 ilde yapılan antikor testleri devam ediyor. Kişilerin onayı alınarak yapılan testlerle, semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek Türkiye'nin bağışıklık haritası belirlenecek.

Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?
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Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?
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