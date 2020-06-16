Türkiye genelinde şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Corona virüs vaka sayısı artarsa sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak son harita büyük bir merakla bekleniyor. 16 Haziran corona virüs vaka ve vefat sayısı hakkında son dakika bilgileri gelir gelmez haberimizde olacak. Bu hafta içerisindeki vaka sayılarına göre yaptırımlar uygulanabilir. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre vaka sayılarının 2 bin bandına yükselmesi durumunda vakaların yoğun olduğu illerde sokağa çıkma yasakları gelebilir, maskesiz sokağa çıkanlar için de cezalar kapıda.
Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi "kısmi yasaklar"a dönülebileceği kaydediliyor.
SAHİLLERDE HAREKETLENME
Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.
Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmıyor. Ayrıca plajlara gelen herkesin girişte ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. (DHA)
ANADOLU'YA YAYILIYOR
Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60'ı İstanbul'da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60'a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.
POZİTİFLERDE ARTIŞ - BURSA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.
VAKA SIFIRDI, 18'E ÇIKTI - ARDAHAN
Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi.
CAMİLERDEN ANONS - ADANA
Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım" anonsları yapıldı.
TAZİYEDE BULAŞTI - KONYA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.
SINAVDA KORONA - KOCAELİ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.
BAĞIŞIKLIK TARAMASI
81 ilde yapılan antikor testleri devam ediyor. Kişilerin onayı alınarak yapılan testlerle, semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek Türkiye'nin bağışıklık haritası belirlenecek.