Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

'da operasyonu

KOM ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinden bir aracın yakıt deposuna ikmali yapılacağı bilgisi üzerine yaptığı kontrolde, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 23:58 ABONE OL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinden bir aracın yakıt deposuna kaçak akaryakıt ikmali yapılacağı bilgisi üzerine, çalışma başlattı.

Ekiplerin depoda yaptığı kontrolde, 2 bin 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde gümrük kaçağı tütün ürünlerinin kullanıldığı ve çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmadığı iş yerinde bulunan 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

İş yeri sorumlusu E.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA