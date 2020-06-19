Çığ acısını silmeye çalışıyorlar

Van-Bahçesaray yolunda geçen şubatta birer gün aralıklarla meydana gelen çığ felaketinde 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üzerinden 4 ay geçen felaketin ardından acılar sarılmaya çalışılıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, meslek hayatının en zorlu gününü şöyle anlattı: "4 Şubat'taki ilk çığın ardından 5 kişiyi sağ kurtardık. 7 vefat eden vatandaşımız vardı 2 kişiye ulaşamadık. Telefonların çekmediği bir bölgeydi. Fırtına vardı, gece ara verildi sabah yeniden başlandı. Teknik analizler yapıldı. Çalışma alanlarında daha teknik ekipler çalıştı. Öğle saatlerinde kara haber geldi. Yüzlerce insanın çığda kaldığı söylendi. İki çığın toplamında 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 cansız bedeni kurtarmaya giderken 35 can verdik." Bahçesaray'da çığ düşen yol, ilçe ile birlikte 67 köyün ulaşımını sağlıyor. Olay günü hem çığ bölgesinde ekiplerini kontrole gitmek isteyen ve çığ altında kalarak kıl payı kurtulan AFAD İl Müdürü Osman Uçar ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İlk çığdan sonra ikinci çığ beklenir ancak gelen çığ ilk çığdan daha büyük olmaz. Tecrübelerimiz bize bunu söyler. Ne olur ne olmaz diyerek ilk çığın geldiği alanın 3-4 katı bir alanı tamamen boşalttık. O sırada bir gürültü duyduk. Dağ resmen yerinden kalktı aşağı doğru gelmeye başladı. İş makinesiyle birlikte sürüklendim. Kar çok sertleşmişti. 10 dakika uğraştım. Vücut ısımla kar biraz eridi ve çıkmayı başardım." Çığ felaketinin yaşandığı bölgede Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan 28 yaşındaki Mehmetcan Daşdemir'in cansız bedenine ise 40 gün sonra ulaşılabildi. Kendisi de küçük yaşlarda yetim kalan ve 2 çocuğunu ardında yetim bırakan Mehmetcan'ın ağabeyi Bayram Daşdemir, "Kardeşim 9 ay önce işe başlamıştı. İki üniversite okumuştu. Küçük yaşlarda babasız kaldık. Son zamanlarda durgunlaşmıştı. Annemin de içinde bir sıkıntı vardı. İnsan toprağa verince acısı daha da hafifliyor. Günlerce gittik. Sağolsun, devletimiz kardeşimin cenazesi için de çok uğraştı" diye konuştu. Mehmetcan'ın 61 yaşındaki annesi İran Daşdemir, 7 çocuğunu küçük yaşlarda kaybetti. 8'inci evlat acısını Mehmetcan'da yaşadı. Daşdemir, "Dayanmak zor. Göreve gitti, Allah'ın dediği oldu" dedi. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise "Şimdiye kadar bu çığ düşen yere hiç çığ düşmemişti. Allah'ın takdiriydi. Cenazemizi vali beyin uyarısıyla öbür yoldan götürmüştük. Ancak bizim konvoyumuzdan kopup oraya gidenler arasında da hayatını kaybedenlerimiz oldu" şeklinde konuştu.YENİ önlemlerin masaya yatırıldığını dile getiren Vali Bilmez, "Ya dağı delerek tünel yapacağız, ya güzergah değiştireceğiz, ya da kar tünelleri oluşturacağız" dedi