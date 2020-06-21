Adana’da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler depoya yaptığı baskında piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 3 bin 864 cinsel içerikli hap, 1 milyon 507 bin 500 adet sigara ve 16 bin tıbbi kullanım amaçlı ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.