Adana'da korkunç ölüm! Boya yaparken akıma kapılarak öldü...

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Üç çocuk babası boya işçisi Serkan Kocabaş, mahallede bulunan iki katlı bir binanın dış cephe boyasını yapmak için bina sahibiyle anlaştı. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan Kocabaş, binanın damına çıkarak üst bölgeleri boyamaya başladı. Bu sırada Kocabaş'ın boya yapmak için kullandığı fırçanın metal sapı elektrik tellerine değdi.