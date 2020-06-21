Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! 21 Haziran Güneş Tutulması kimleri ve hangi burçları etkileyecek, nelere dikkat edilmeli?

Tam Güneş Tutulması ve Yeniay'ın Burçlara Etkisi

KOÇ: Taşınma fikri size her zamankinden daha mantıklı gelebilir. Tembel olduğunuzu düşündüğünüz konular varsa, kolları sıvamanın ve işe başlamanın vakti geldi. Kontrolü tekrardan elinize alıyorsunuz.

BOĞA: Duygularınızı kalbinizin rehberi yapıyorsunuz. Kabuğunuzdan çıkmanın ne demek olduğunu yaşadığınız olaylar ışıdığında daha net göreceksiniz. İçinizdeki enerji yeni arkadaşlıkların önünü açabilir.

İKİZLER: Artık rahat bir nefes almak istiyorsunuz. Varlığıyla sizi iyi hissettirecek kişiler ile zaman geçirmek isteyeceksiniz. Çevrenizde gözlemlediğiniz bazı sorunlar sizin de bakış açınızı değiştirebilir.

YENGEÇ: Burcunuzda gerçekleşecek Tam Güneş tutulması ve Yeniay kendinizi beklemediğiniz birtakım olayların tam ortasında bulabileceğinizi işaret ediyor. Yeni sırları öğrenebilirsiniz.

ASLAN: Hem kendi sağlığınız hem de ailenizin sağlığı için mücadelede bir dünya markası olabilirsiniz. Hastalıklardan korunmak adına yeni önlemler alıyorsunuz.

BAŞAK: Çevrenizdeki insanların iyi düşünceleri içinizdeki ilhamı ve cesareti arttırabilir. Uzun zamandır görüşemediğiniz arkadaşlarınızdan yeni haberler alabilirsiniz.

TERAZİ: Yeniay aradığınız huzuru size getiriyor. Kariyerinizde yükselmek ve maddi gelirinizi daha fazla arttırmak için doğru zamanı kolluyorsunuz.

AKREP: Yeniay yenilikleri ile beraber geliyor. Yaşam rutininizden ya da işinizden sıkıldıysanız artık bu konuda somut bir adım atıyorsunuz. Yurtdışına çıkmak gibi bir planınız varsa bunu temmuz ayının sonuna erteleyebilirsiniz.

YAY: İlişkisi olan bir Yay burcuysanız sevdiğiniz kişiye karşı daha sahiplenici ve tutkulu yaklaşabilirsiniz. Hatta sevdiğiniz kişiyi kendinizden daha çok düşüneceksiniz.

OĞLAK: Sevgi ve paylaşım konusunda kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. İkili ilişkileri hayatınızdaki birçok şeyden daha önde tutmanızın bir sebebi var. Geçmişte düştüğünüz hatalara tekrardan düşmeyi asla göze almıyorsunuz.

KOVA: Güneş Tutulmasının ihtişamıyla içinizdeki doktor uyanıyor. Her şeyin başı sağlık sözünü oldukça kullandığınızı görebilirsiniz. Sağlık sektöründe çalışan bir Kova burcuysanız alternatif bir takım tedavi yöntemleri geliştirebilirsiniz. Sorumluluk almaktan çekinmiyorsunuz.

BALIK: Su grubunun öncü burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ve yeniay aşk rüzgarlarının esintisini size güçlü bir şekilde hissettirecek. Kalbinizin kapılarını aşka ve sevdiğiniz diğer her şeye sonuna kadar açıyorsunuz. Yeni kişilere şans verebilirsiniz.