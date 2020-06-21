Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti! 21 Haziran Güneş Tutulması kimleri ve hangi burçları etkileyecek, nelere dikkat edilmeli?

21 Haziran Ateş Çemberi Güneş Tutulması, dünyanın dört bir tarafından izlenirken Türkiye'den görüldü. En net Hakkari'den izlenen Ateş Çemberi Güneş Tutulması, bu sabah İstanbul semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1,5 saat sürdü. Astrologlar, bu tip tutulmaların her zaman belirli kişileri ve olayları da beraberinde doğurabileceğini ifade etmektedir. SABAH gazetesi yazarı Uzman Astrolog Zeynep Turan da 21 Haziran Ateş Çemberi Güneş Tutulması hakkındaki merak edilenleri yazdı.
Uzman Astrolog Zeynep Turan, 'Güneş Tutuluyor' başlıklı yazısında, 21 Haziran Ateş Çemberi Güneş Tutulmasından etkilenecek burçlara ve dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Peki, 21 Haziran Güneş Tutulması kimleri ve hangi burçları etkileyecek, nelere dikkat edilmeli?
İşte, Zeynep Turan'ın yazısından öne çıkan kısımlar;
Güneş tutuluyor!
Güneş Tutulmasıyla beraber Yengeç burcunda Yeniay da gerçekleşecek. Yengeç burcundaki Yeniay 2020 yılının tam ortasında gerçekleşirken, içimizi acıtan ne çok şeye şahit olduğumuzu daha iyi fark edeceğiz. Bu Yeniay'ın renkli, kendinden çok bahsedilen, gündemi farklılaştıran bir havası olacağını şimdiden söyleyebilirim. Güneş, Yengeç dönencesini başlatırken 2001 yılında da sıfır derecede tutulmuştu. Bu durum 2001 yılına atıfta bulunacak. 2001 yılına deyim yerindeyse hızlandırılmış bir tur yapacağız. Bir anlamda tarih tekerrür edecek ancak bambaşka etki ve sonuçlarla! Ülkemizin 12.Evinde gerçekleşecek tutulma hastaneleri, hapishaneleri, kolluk kuvvetlerini, gizli bilgileri gündeme taşıyabilir. Bu tutulma ayrıca komşu ülkelerdeki sürtüşmeleri, denizlerimiz üzerindeki gövde gösterilerini de temsil ediyor.
Güneş tutulması esnasında nelere dikkat edilmeli?
Güneş tutulması esnasında gerçekleşen Yeniay kimleri destekliyor?
Güneş tutulması Bizleri Ters Bırakabileceği Durumlar
Kimler Güneş tutulmasının Etkilerini Dikkate Almalı?
Parçalı Güneş tutulmasında Gündeme Gelebilecek Sağlık Problemleri
28 Haziran Tarihini Ajandalarınıza Not Etmeyi Unutmayın!
Bu tarihin önemi sandığımızdan da büyük olabilir. Uluslararası bazı belgelerin gizli içeriklerinden tutun da üst düzey yöneticilerin kapalı kapılar ardında yaptığı anlaşmalara kadar sırlar ortaya dökülecek. Kamuoyundan güven oyu almış kişiler bile bazı falsolarıyla bu güven oyunu kaybedebilirler. Su burcunda gerçekleşecek bu Yeniay bizlere hem teknolojik hem de doğa anadan gelecek belli sorunları da gün yüzüne çıkarabilir.
Güneş tutulmasında Dikkatleri Üzerine Çekecek Ülkeler
Kazakistan
Rusya
Azerbaycan
Türkiye
Almanya
İran
Ürdün
Yeniay'da Adından Söz Ettirecek Liderler
Angela Merkel
Donald Trump
Melania Trump
Boris Johnson
Galler Prensi Charles
Yeniay'da Bu Ünlüleri Daha Fazla Konuşabiliriz
Sezen Aksu
Serenay Sarıkaya
Seda Sayan
Deniz Seki
Tuba Büyüküstün
Ülkemizi Yakından İlgilendiren Bir Yeniay
29 Ekim 1923 kuruluşlu ve haritasında Yengeç olan ülkemizi oldukça ilgilendiren bu Yeniay, bizleri önemli olayların çemberinden geçirebilir. Komşu ülkelerin açıklamaları ve yaşayacağı problemler bizim ülkemizi de yakından ilgilendirebilir. Aynı zamanda ülkemizin partilerini de yakından ilgilendiriyor.
Tam Güneş Tutulması ve Yeniay'ın Burçlara Etkisi
KOÇ: Taşınma fikri size her zamankinden daha mantıklı gelebilir. Tembel olduğunuzu düşündüğünüz konular varsa, kolları sıvamanın ve işe başlamanın vakti geldi. Kontrolü tekrardan elinize alıyorsunuz.
BOĞA: Duygularınızı kalbinizin rehberi yapıyorsunuz. Kabuğunuzdan çıkmanın ne demek olduğunu yaşadığınız olaylar ışıdığında daha net göreceksiniz. İçinizdeki enerji yeni arkadaşlıkların önünü açabilir.
İKİZLER: Artık rahat bir nefes almak istiyorsunuz. Varlığıyla sizi iyi hissettirecek kişiler ile zaman geçirmek isteyeceksiniz. Çevrenizde gözlemlediğiniz bazı sorunlar sizin de bakış açınızı değiştirebilir.
YENGEÇ: Burcunuzda gerçekleşecek Tam Güneş tutulması ve Yeniay kendinizi beklemediğiniz birtakım olayların tam ortasında bulabileceğinizi işaret ediyor. Yeni sırları öğrenebilirsiniz.
ASLAN: Hem kendi sağlığınız hem de ailenizin sağlığı için mücadelede bir dünya markası olabilirsiniz. Hastalıklardan korunmak adına yeni önlemler alıyorsunuz.
BAŞAK: Çevrenizdeki insanların iyi düşünceleri içinizdeki ilhamı ve cesareti arttırabilir. Uzun zamandır görüşemediğiniz arkadaşlarınızdan yeni haberler alabilirsiniz.
TERAZİ: Yeniay aradığınız huzuru size getiriyor. Kariyerinizde yükselmek ve maddi gelirinizi daha fazla arttırmak için doğru zamanı kolluyorsunuz.
AKREP: Yeniay yenilikleri ile beraber geliyor. Yaşam rutininizden ya da işinizden sıkıldıysanız artık bu konuda somut bir adım atıyorsunuz. Yurtdışına çıkmak gibi bir planınız varsa bunu temmuz ayının sonuna erteleyebilirsiniz.
YAY: İlişkisi olan bir Yay burcuysanız sevdiğiniz kişiye karşı daha sahiplenici ve tutkulu yaklaşabilirsiniz. Hatta sevdiğiniz kişiyi kendinizden daha çok düşüneceksiniz.
OĞLAK: Sevgi ve paylaşım konusunda kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. İkili ilişkileri hayatınızdaki birçok şeyden daha önde tutmanızın bir sebebi var. Geçmişte düştüğünüz hatalara tekrardan düşmeyi asla göze almıyorsunuz.
KOVA: Güneş Tutulmasının ihtişamıyla içinizdeki doktor uyanıyor. Her şeyin başı sağlık sözünü oldukça kullandığınızı görebilirsiniz. Sağlık sektöründe çalışan bir Kova burcuysanız alternatif bir takım tedavi yöntemleri geliştirebilirsiniz. Sorumluluk almaktan çekinmiyorsunuz.
BALIK: Su grubunun öncü burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ve yeniay aşk rüzgarlarının esintisini size güçlü bir şekilde hissettirecek. Kalbinizin kapılarını aşka ve sevdiğiniz diğer her şeye sonuna kadar açıyorsunuz. Yeni kişilere şans verebilirsiniz.