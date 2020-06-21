İnsan vücudunda kas erimesi ve omurilik tahribatına sebep olan ALS hastalığına dikkat çekmek adına 21 Haziran Dünya ALS Günü olarak kutlanıyor. Beyinde ve omurilikte bulunan motor nöronların ölümüyle ortaya çıkan hastalık tüm vücudu etkiliyor. Toplumun duyarlılık ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 21 Haziran'da ALS Günü etkinlikleri yapılıyor. Peki Dünya ALS Günü nedir, ne demek? 21 Haziran Dünya ALS Günü önemi nedir?
Her yıl 21 Haziran'da ALS Günü etkinlikleri düzenlenerek konuya ilişkin toplumun duyarlılık ve farkındalığı arttırılır. ALS Hastalığı,kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. Peki Dünya ALS Günü nedir, neden kutlanır? İşte ALS hastalığı ve 21 Haziran Dünya ALS Günü'ne ilişkin bilgiler
Her yıl 21 Haziran'da ALS Günü etkinlikleri düzenlenerek konuya ilişkin toplumun duyarlılık ve farkındalığı arttırılmaya çalışılmaktadır. ALS ilk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlandı. Bu nedenle, hastalık ilk zamanlar Charcot Hastalığı olarak adlandırılmıştı.
Amiyotrofik lateral skleroz kas erimesini ve omurilikte harabiyeti anlatan bir tıbbi terimdir. Tüm dünyada görülen bir hastalık olan ALS, Amerika'da ünlü beyzbolcu olan Lou Gehrig adıyla, İngiltere'de ise Motor Nöron Hastalığı (MND) olarak anılıyor. Yurdumuzda ünlü bir futbolcu olan eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Sedat'ın Hastalığı olarak tanınıyor.
ALS ilk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlandı. Bu nedenle, hastalık ilk zamanlar Charcot Hastalığı olarak adlandırılmıştı..
- Başlangıç belirtileri her hastada aynı olmayabilir.
- Genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirti olur. Örneğin kalem tutmak, düğme iliklemek, çanta taşımak zorlaşır ya da hasta yürürken tökezler.
- Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma bozukluğu veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder.
- Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir.
- Bazı hastalarda kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.
Hastalık dünyanın her yerinde ve her kesimden insanda ortaya çıkabilir. Erkeklerde biraz daha sıktır. Ortalama başlangıç yaşı 55'tir. Ancak, çok genç yaşta da, çok ileri yaşta da görülebilir. Nüfusun yüz binde 2-6 kadarı ALS hastasıdır. Her yüz bin kişiden yılda 2-6'sı ALS'ye yakalanır.