Dünya ALS Günü nedir, ne demek? 21 Haziran Dünya ALS Günü önemi nedir?

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Günü nedir, ne demek? ALS Günü önemi nedir?

Dünyada ve ülkemizde hastalığında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 21 Haziran ALS Günü olarak kutlanır. ALS Günü dolayısıyla, söz konusu hastalığa dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bütün vücutta kaslarda erime, güçsüzlük, seğirmeler nedeniyle hastanın günlük yaşam aktivitesi kısıtlayan hastalıkla alakalı uzmanlar çeşitli bilgilendirmelerde bulunuyor. Peki 21 Haziran nedir, ne demek?

Giriş Tarihi: 21.6.2020 13:20 Son Güncelleme: 21.6.2020 13:25 ABONE OL
Dünya ALS Günü nedir? 21 Haziran Dünya ALS Günü önemi nedir?

İnsan vücudunda kas erimesi ve omurilik tahribatına sebep olan hastalığına dikkat çekmek adına 21 Haziran ALS Günü olarak kutlanıyor. Beyinde ve omurilikte bulunan motor nöronların ölümüyle ortaya çıkan hastalık tüm vücudu etkiliyor. Toplumun duyarlılık ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 21 Haziran'da ALS Günü etkinlikleri yapılıyor. Peki nedir, ne demek? ALS Günü önemi nedir?

DÜNYA ALS GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 21 Haziran'da ALS Günü etkinlikleri düzenlenerek konuya ilişkin toplumun duyarlılık ve farkındalığı arttırılır. ,kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. Peki , neden kutlanır? İşte ALS hastalığı ve 'ne ilişkin bilgiler

Dünya ALS Günü nedir? 21 Haziran Dünya ALS Günü önemi nedir?

21 HAZİRAN DÜNYA ALS GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 21 Haziran'da Günü etkinlikleri düzenlenerek konuya ilişkin toplumun duyarlılık ve farkındalığı arttırılmaya çalışılmaktadır. ALS ilk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlandı. Bu nedenle, hastalık ilk zamanlar Charcot Hastalığı olarak adlandırılmıştı.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amiyotrofik lateral skleroz kas erimesini ve omurilikte harabiyeti anlatan bir tıbbi terimdir. Tüm dünyada görülen bir hastalık olan ALS, Amerika'da ünlü beyzbolcu olan Lou Gehrig adıyla, İngiltere'de ise Motor Nöron Hastalığı (MND) olarak anılıyor. Yurdumuzda ünlü bir futbolcu olan eski Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Sedat'ın Hastalığı olarak tanınıyor.

ALS ilk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlandı. Bu nedenle, hastalık ilk zamanlar Charcot Hastalığı olarak adlandırılmıştı..

ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Başlangıç belirtileri her hastada aynı olmayabilir.

- Genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirti olur. Örneğin kalem tutmak, düğme iliklemek, çanta taşımak zorlaşır ya da hasta yürürken tökezler.

- Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma bozukluğu veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder.

- Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir.

- Bazı hastalarda kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.

ALS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hastalık dünyanın her yerinde ve her kesimden insanda ortaya çıkabilir. Erkeklerde biraz daha sıktır. Ortalama başlangıç yaşı 55'tir. Ancak, çok genç yaşta da, çok ileri yaşta da görülebilir. Nüfusun yüz binde 2-6 kadarı ALS hastasıdır. Her yüz bin kişiden yılda 2-6'sı ALS'ye yakalanır.

Dünya ALS Günü nedir? 21 Haziran Dünya ALS Günü önemi nedir?
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Dünya ALS Günü nedir, ne demek? 21 Haziran Dünya ALS Günü önemi nedir?
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