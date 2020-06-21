Son dakika haberi: Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

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Son dakika haberi: kabusa döndü! 'de anları...

'de yapmak için gittikleri parkta dehşeti yaşadılar. Edinilen son dakika habere göre; Parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. Kavga eden gruptan bir kişi silahını çıkararak kendilerini uyaranlara ateş etti. Olayda 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 07:24 Son Güncelleme: 21.6.2020 08:13 ABONE OL
Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

'de yapmak için gittikleri parkta kavga eden grubu uyaran kişilerin üzerine ateş açıldı. olayda 2'si evlilik teklifi yapmak için parka gidenlerden 1'i ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

KAVGA EDEN GRUBU UYARDILAR KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR!

Olay. Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'ndeki Kalamış Parkı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. yapmak için parka geldiği öğrenilen bir başka grup da kavga eden grubu uyarmak istedi.

Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

3 KİŞİ YARALANDI

Bu esnada, kavga eden grup içinden bir kişi silahını çıkararak kendilerini uyaranların üzerine ateş açtı. Olayda 2'si yapmak için parka gelen gruptan 1'tanesi ise kavga eden gruptan olmak üzere 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunların etkisiyle yaralandı.

Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olaya karıştığı iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis olayda kullanıldığı düşünülen bir silaha da el koydu.

Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

Olay nedeniyle toplanan meraklı vatandaşları polis sık sık anons yaparak dağıtmaya çalıştı. Olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere ise bir kadın saldırmak istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı.

Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Son dakika haberi: Evlilik teklifi kabusa döndü! Kadıköy'de dehşet anları...
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