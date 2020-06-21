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'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

Kağıthane'de 65 yaşındaki Şehriban G. isimli kadının evinden gelen kötü kokular dayanılmaz hale gelince komşuları şikayette bulundu. Ekipler harekete geçerek daireye geldiğinde iğrenç bir manzara ile karşılaştı. Çöp eve dönüşmüş evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Yaşlı kadın ise sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Komşular evin 2 yıldır böyle olduğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 10:35 Son Güncelleme: 21.6.2020 11:04 ABONE OL
İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinden çıkanlar görenleri şaşkına uğrattı. Apartmanın 1'inci katında oturan 65 yaşındaki Şehriban G. isimli bir kadının evinden gelen kötü kokular komşularını rahatsız etti. Bunun üzerine apartman sakinleri durumu Kağıthane Belediyesi'ne bildirdi. Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri'nden gelen ekipler eve gelerek inceleme yaptı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Eve gelen belediye ekipleri yaşlı kadının tamamen çöplerle dolu bir evde yaşadığını görürken durumu hemen 112'ye bildirdi. Eve gelen sağlıkçılar yaşlı kadını alıp hastaneye götürdü.

İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

Belediye ekipleri ise yaşlı kadının hastaneye götürülmesiyle evi temizleme işlemlerine başladı. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarken, evin boşaltılmasıyla beraber ilaçlama işlemi yapıldı. Komşulardan edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki kadının 2 sene boyunca öyle yaşadığı ve ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.

İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

"İNSAN AKIL SIR ERDİREMİYOR"

Evden bu kadar çöp çıkacağını tahmin etmediğini dile getiren apartman sakini Ahmet Işık, "Evden kokular geliyordu. İçeride ceset var diye şüphelendik. O derece ağır bir kokuydu. Sonra hukuki bir süreç başladı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

Şikayet ettik. Yetkililer geldi. İçerisinin gerçekten çöp ev olduğunu gördük. Ekiplerden Allah razı olsun gelip yardımcı oldular. Ben şok oldum.

İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

Bu kadarını beklemiyordum. Bir ihtimal bir şeyler toplayıp getiriyordur diye düşünüyordum ama kamyon kamyon çöp çıktı. İnsan akıl sır erdiremiyor" diye konuştu.

İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!
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İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!
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