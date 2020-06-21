İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!

"İNSAN AKIL SIR ERDİREMİYOR"



Evden bu kadar çöp çıkacağını tahmin etmediğini dile getiren apartman sakini Ahmet Işık, "Evden kokular geliyordu. İçeride ceset var diye şüphelendik. O derece ağır bir kokuydu. Sonra hukuki bir süreç başladı