Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuş ve bu cinayet günlerce konuşulmuştu. 'da gece saatlerinde sevgilisi tarafından parkta darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken, kadının sevgilisiyle kavga edip adamı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Kimisi Kadir'in katil olduğunu kimisi de mağdur olduğunu ifade etmişti. Son dakika haberine göre; Kadir Şeker (20), 24 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 10:09 Son Güncelleme: 21.6.2020 10:17 ABONE OL
Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan (20), 24 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak. Duruşma öncesi Şeker'in yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Kadir Erdeo'nun görev yeri değişti. Erdeo, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Kadir Şeker'in duruşmasına ise en kıdemli üyenin başkanlık etmesi bekleniyor.

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan 'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen , olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömir boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

O dönem Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. , önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

MAHKEME BAŞKANININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

, savunma yapmaya hazırlanırken, yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 'nin başkanı Kadir Erdeo'nun görev yeri değişti. Erdeo, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Kadir Şeker'in duruşmasına ise en kıdemli üyenin başkanlık etmesi bekleniyor.

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

'KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

'in avukatı ve aynı zamanda Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma öncesi şunları söyledi:
"Mahkeme başkanının görev yeri değişti. Duruşmaya muhtemelen kıdemli üye başkanlık edecek. Kadir'in savunması yüz yüze mi olacak yoksa SEGBİS ile mi dinlenecek o daha netleşmedi. Halen salgın tehdidi devam ettiği için öyle bir durumda var. Ayşe D. ve Konya'daki tanıklar duruşmaya kim gelirse dinlenecek.

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

Eskişehir'de olan amca talimatla orada dinlenecek. Avukatlar olarak bizler savunmamızı yapacağız. Eksiklik olursa zaten duruşma ileriki bir tarihe ertelenir. Tüm tanıklar dinlenirse savcı bey mütalaasını verebilir ya da mütalaa için süre isteyebilir. Belirli ihtimalleri olan bir dava olacak. Biz savunmamızı oluşturduk. Kadir'in olayda öldürme kastı yok. En kötü ihtimalle Kadir'in kararla birlikte tahliye edileceğini ümit ediyoruz."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA