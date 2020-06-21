Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak...

'KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'



Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma öncesi şunları söyledi:

"Mahkeme başkanının görev yeri değişti. Duruşmaya muhtemelen kıdemli üye başkanlık edecek. Kadir'in savunması yüz yüze mi olacak yoksa SEGBİS ile mi dinlenecek o daha netleşmedi. Halen salgın tehdidi devam ettiği için öyle bir durumda var. Ayşe D. ve Konya'daki tanıklar duruşmaya kim gelirse dinlenecek.