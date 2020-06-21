Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de akılalmaz olay! 100 kişilik grup yol kapatıp dans etti...

'de akılalmaz olay! 100 kişilik grup yol kapatıp dans etti...

Driftçi şehir magandaları bu sefer 'işi' iyice abarttı. Dün gece saatlerinde 'nin İzmit ilçesinde biraraya gelen 100 kişi, araçlarıyle yolu kapatıp son ses açtıkları müzikle dans etti. Duruma vatandaşlar isyan etti. Kendini bilmez grubun aynı zamanda koronavirüs salgınını da umursamayıp maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 14:10 ABONE OL

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçları ile yolu kapatan yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Karabaş Mahallesi, İzmit Körfezi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaklaşık yüz kişiden oluşan bir grup araçlarla sahile gelip, yolu kapatarak araçlarından indi.

Gençler müzik eşliğinde trafiğe kapattıkları yolda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans etti. Dakikalarca yol ortasında dans eden şahısların ise maske takma zorunluluğuna uymadıkları gözlendi.

Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Şahısların daha sonra araçları ile bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de akılalmaz olay! 100 kişilik grup yol kapatıp dans etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA