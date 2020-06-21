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Maskeyi çenesine taktı, kendisini uyaran personelle kavga etti

Vurdumduymazlığın böylesi! Koronavirüs salgınına karşı maske takmanın önemi sürekli olarak vurgulanıyor... 'da da sokakta maske takma zorunluluğu getirilmişti ancak maske takmayan ya da taktığı maskeyi çenesinde tutan kişiler, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Dün İstanbul Esenyurt'ta şoke eden bir olay yaşandı. AVM'de maskesini çenesinde tutan bir kadın, hemcinsi olan güvenlik görevlisince uyarılınca aralarında kavga çıktı. Müşteri sinir krizi geçirerek ağladı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 09:46 Son Güncelleme: 21.6.2020 10:02 ABONE OL
İstanbul'un en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde bir kadının maskesi çenesinin altında olduğu için kendisini uyaran personelle arasında kavga çıktı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren vatandaş ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, yemek katından inen bir kadına alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli, maskesini çenesinin altında tuttuğu için uyardı. Uyarı üzerine çılgına dönen kadın henüz yeni yemek yediğini o yüzden maskesinin öyle olduğunu ve güvenlik personelinin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Sinir krizi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Diğer katta olan vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

"Neye güvenerek neye dayanarak bu şekilde konuşabiliyorlar"
Olaya şahit olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "Neye güvenerek neye dayanarak bu şekilde konuşabiliyorlar. Üstelik hemcinsine karşı psikolojik şiddet doğru bir şey değil. Hep birlikte aşağıya iniyorduk bir güvenlik personeli bir kadına 'maskeni düzelt' dedi. Daha önce de benim küçük kızıma 'maske takmamışsın hemen buradan çık' gibi kötü bir üslupla konuşmuştu. Bu hareket çok yanlış hem de böyle güzel elit bir alışveriş merkezi personelin insanlara bu şekilde aşağılayarak hakaret etmesi hoş değil" ifadelerini kullandı.

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Maskeyi çenesine taktı, kendisini uyaran personelle kavga etti
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