Son Dakika Haberi: Maske takmama cezası ne kadar? Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri?

Corona virüs ile mücadele kapsamında, bazı illerimizde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile birlikte, yasağın detayları da belli oldu. Özellikle toplu alanlarda sosyal mesafe kuralı ile maske takılmasına ilişkin önemin altı çizilirken 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavında da maske takıldı. Bu bağlamda; hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ve cezası ile son dakika haberinin detayları!
SON OLARAK İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
900 LİRA PARA CEZASI
Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.