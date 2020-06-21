Son Dakika Haberi: Maske takmama cezası ne kadar? Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri?

Corona virüs ile mücadele kapsamında, bazı illerimizde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile birlikte, yasağın detayları da belli oldu. Özellikle toplu alanlarda sosyal mesafe kuralı ile maske takılmasına ilişkin önemin altı çizilirken 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavında da maske takıldı. Bu bağlamda; hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ve cezası ile son dakika haberinin detayları!

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER: MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER İLE CEZASI!

SON OLARAK İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.