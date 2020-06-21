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Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

'da meydana gelen korkunç kazada anne Filiz D. ve küçük kızı Ebrar çöp kamyonunun altında kalmış, 2 yaşındaki Ebrar yaşamını yitirmişti. Kahreden olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde anne Filiz D.'nin kamyonu fark edip Ebrar'ı alarak yol kenarında beklediği, bu sırada sürücünün anne ve kızını görmeyip üzerlerinden geçtiği görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 12:44 Son Güncelleme: 21.6.2020 13:03 ABONE OL
Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

'da, yol kenarında beklerken, çöp kamyonun çarpması sonucu aracın altında kalan Ebrar Nisa D. (2) hayatını kaybetti, annesi Filiz D. (27) ise yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

Kaza, çarşamba günü, merkez Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Filiz D., kızı Ebrar Nisa D.'yi bisiklet kullanması için evlerinin yer aldığı sokağa çıkardı.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

Çöp kamyonunun bulundukları sokağa döneceğini fark eden Filiz D., kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekleyen sürücü, daha sonra kamyonu çalıştırdı.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal Ü., anne ve kızını fark etmeyerek, çarptı. Anne- kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Ü., geri manevra yaptı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

Ayaklarının kırıldığı öğrenilen Filiz D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polis, kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A.'yı gözaltına aldı.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

Ünsal A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

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Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!
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