Son dakika: Minik Ebrar'ın yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada!

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.