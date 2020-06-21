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Tabancayla vurulan öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi

’nin Kartepe ilçesinde, ’lik yapan  evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Olayla ilgili olarak Bat'ın arkadaşının ilk ifadesindeki detaylar da ortaya çıktı. Genç DJ Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 19:33 Son Güncelleme: 21.6.2020 19:45 ABONE OL
Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi

Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. DJ'lik yapan Levent Bat'ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi.

Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı.

Ortağını öldürüp iş yerinde polisi bekledi

Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Bat'ın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi
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