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Evinin deposunu akaryakıt istasyonuna çevirmiş!

'nın Demirci ilçesinde bir kişinin evinin deposuna kurduğu pompa düzeneğiyle dışarıya mazot ve satışının yapıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan baskında kurulan düzenek şaşırtırken, bin 600 litre mazot ve 45 litre benzine de el konuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 19:45 ABONE OL
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün müşterek yaptığı operasyonla İcikler Mahallesi'nde düzenek kurmak suretiyle dışarıya akaryakıt satışı yapan Ş.U. (47) isimli şahsın iş yerinde ve evinde yapılan aramada şahsın malzeme deposu olarak kullandığı bina içinde özel olarak yapılmış akaryakıt istasyonu bulundu. 5 tonluk yakıt depolama tankı, 1600 litre mazot, depolama tankına bağlı bir adet sayaç, bir akaryakıt pompası ve 45 litre benzinin ele geçirildiği operasyonda malzemelere el konularak mühürleme yapıldı. El konulan malzemeler yed-i emine teslim edilirken, olaya ilişkin adlı işlemler ve soruşturma geniş çaplı devam ediyor.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Ş.U.'nun yakalandığında '5015 sayılı petrol piyasası kanununa muhalefet suçundan' işlem yapılarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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Evinin deposunu akaryakıt istasyonuna çevirmiş!
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