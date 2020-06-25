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’ndan isyan ettiren yeni manzaralar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. , ’ndaki kirliliğe dikkat çeken yeni bir görüntü paylaştı. Birpınar, “İstanbul Boğazı böyle olmamalı” diye yorum yaptı. Video, Boğaz’daki bidonları, şişeleri, atıkları gözler önüne serdi.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 23:24 Son Güncelleme: 25.6.2020 23:35 ABONE OL
İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar

İstanbul Boğazı, son 10 ay içerisinde aşırı şekilde kirlendi. İstanbullular sosyal medyada birçok görütü yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Boğaz'ın kirlendiğine dair yeni bir görüntü paylaştı.

İstanbul Boğazı'ndan isyan ettiren yeni manzaralar | Video

BOĞAZ'DA BİDONLAR, ATIKLAR, ŞİŞELER VAR

Birpınar, bir İstanbullu'nun çektiği ve İstanbul Boğazı'nın kirli haline ilişkin yorumlarda içeren bir videoyu paylaşarak "İstanbul Boğazı böyle olmamalı" dedi.

Birpınar'ın paylaştığı videoda Boğazdaki kirliliği çeken İstanbullu şunları söyledi: "Plastikler, atıklar, şişeler, inanılmaz bir görüntü. İstanbul'daki görüntü hayret verici bir tablo gerçekten. Görüyorsunuz, bidonlar, kağıtlar, böyle sahil şeridi boyunca çekip gidiyor."

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İstanbul Boğazı’ndan isyan ettiren yeni manzaralar
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