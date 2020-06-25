Skoda markasının yeni aracı Kodiaq Survivor araba ödülünü kazanan yarışmacıya verilecek. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama meraklıları ile yarışmayı izleyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Pek çok seçeneği bulunmakla birlikte geniş çaplı özellikleri ile fiyatı da araştırılmaya başlandı. Buna göre; Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?
1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya
MOTOR
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo