Skoda markasının yeni aracı Kodiaq Survivor araba ödülünü kazanan yarışmacıya verilecek. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama meraklıları ile yarışmayı izleyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Pek çok seçeneği bulunmakla birlikte geniş çaplı özellikleri ile fiyatı da araştırılmaya başlandı. Buna göre; Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?

SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1.5 TSI 150 PS ACT DSG

2.0 TDI 190 PS DSG 4x4

Silindir Sayısı 4 4

Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968

Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

Maks. güç

[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000

Maks. tork

[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

Model Yılı: 2020

Araç Türü: Binek

Segment: D

Gövde Tipi: SUV

Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)

Donanım Paketi: Prestige

Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya