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fiyatı ne kadar, özellikleri neler? ?

Survivor yarışmasında araba ödülünü kazanan yarışmacıya marka araba verilecek. Markanın açıklanmasının ardından Skoda Kodiaq hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 1990 yılında Alman markası ile işbirliği yapan araç büyük ilgi görmektedir. Aracın özellikleri, fiyatı ve detayları izleyenler tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; ne kadar, özellikleri neler? ?

Giriş Tarihi: 25.6.2020 23:34 ABONE OL
Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?

Skoda markasının yeni aracı Kodiaq Survivor araba ödülünü kazanan yarışmacıya verilecek. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama meraklıları ile yarışmayı izleyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Pek çok seçeneği bulunmakla birlikte geniş çaplı özellikleri ile fiyatı da araştırılmaya başlandı. Buna göre; fiyatı ne kadar, özellikleri neler? ?

SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1.5 TSI 150 PS ACT DSG

2.0 TDI 190 PS DSG 4x4

Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000

Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya

Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?

MOTOR

Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo

SKODA KODIAQ FİYATI

Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?
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Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?
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