MPİ Banko Piyango sonuçları: 30 Haziran 2020 Milli Piyango İdaresi Banko Piyango çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi MPİ yakın zamanda yeni bir oyunu daha listesine eklemişti. Bu akşam yapılacak olan "Banko Piyango" çekilişi şans oyunu severler tarafından büyük ilgi görürken sonuçlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte MPİ Banko Piyango çekiliş sonuçları ile Banko Piyango bilet sorgulama ekranı!

Banko Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiye "44599" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam ise "9" olarak belirlendi.

BANKO PİYANGO NEDİR?

"Banko Piyango" adlı oyun, her gün sadece tek çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandıracak.

Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacak. Bu kapsamda çekilişler, bugün başlamak üzere her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ve internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Bilet bedeli 2 lira olacak.