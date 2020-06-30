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Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını tedbirleri sebebiyle yurtdışı uçları yolcu geliş ve gidişlerine bir süreliğine kapatılmıştı. Ülkemizde uygulanmaya başlanan normalleşme planıyla birlikte yurt dışı uçuşları 1 Haziran’da iç hatlar 10 Haziran tarihindeyse dış hatlarda kademeli olarak başlamıştı. Yurt dışı ülkelerine seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlarımız Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeleri merak ederek, Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Sorusuna yanıtlar aramaya başladı. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 30.6.2020 23:29 Son Güncelleme: 30.6.2020 23:32 ABONE OL
Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Ülkemizde Koronavirüsün etkili olmaya başladığı ilk günlerden itibaren alınan sıkı önlemler kapsamında yurtiçi ve yurtdışına gidiş ve geliş uçuşları kapatılmıştı. Uygulamaya alınan normalleşme planlarıyla birlikte 10 Haziran'dan itibaren kademeli şekilde yurt dışı uçuşları yeniden başlatılmıştı. Bu bağlamda yurtdışı seyahati planlayan vatandaşlarımız Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler ile ilgili Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Sorusunu araştırmaya başladı.

UÇUŞ YASAĞI HANGİ ÜLKELERE KALKTI? AVRUPA'DA UÇUŞ YASAĞI KALKAN ÜLKELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktararak kademeli olarak uçuşa açılan ülkeleri açıkladı. O ülkeler şöyle;

Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…

10 HAZİRAN İTİBARİYLE UÇUŞA AÇILAN ÜLKELER

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
  • Bahreyn,
  • Bulgaristan,
  • Katar,
  • Yunanistan;

15 HAZİRAN İTİBARİYLE UÇUŞA AÇILAN ÜLKELER

  • Almanya,
  • Avusturya,
  • Azerbaycan,
  • Çek Cumhuriyeti (Çekya),
  • Hırvatistan,
  • Hong Kong,

Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…
  • İsviçre,
  • Japonya,
  • Kuzey Makedonya Cumhuriyeti,
  • Litvanya,
  • Macaristan,
  • Polonya,
  • Romanya,
  • Sırbistan,
  • Singapur,
  • Slovenya,
  • Tacikistan;

20 HAZİRAN İTİBARİYLE UÇUŞA AÇILAN ÜLKELER

  • Hollanda,
  • Kazakistan;

Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…

22 HAZİRAN İTİBARİYLE UÇUŞA AÇILAN ÜLKELER

  • Arnavutluk,
  • Bosna Hersek,
  • Danimarka,
  • Estonya,
  • Finlandiya,
  • Güney Kore,
  • İrlanda,
  • Karadağ,

Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…
  • Kırgızistan,
  • Letonya,
  • Lüksemburg,
  • Norveç,
  • Slovakya;

25 HAZİRAN İTİBARİYLE UÇUŞA AÇILAN ÜLKELER

  • Belçika.
Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…

"BAKANLIKLARIMIZLA KOORDİNASYONUMUZ ÇOK GÜÇLÜ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."

Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…

Havalimanlarında yolculara uygulanacak testlerin, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Karaismailoğlu, ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…
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Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler…
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