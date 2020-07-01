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aşısı ile ilgili umut veren haber geldi

Koronavirüse karşı üzerinden çalışan ve ülkede klinik testler için ilk izni alan şirketinden umut veren haber geldi. Aşı konusunda diğer şirketlerden iki adım önde olan şirket, ilk klinik deneylerin sonucunu açıkladı. Buna göre 24 deneğin tamamında, antikor oluştu.

İSMAİL EREL
Giriş Tarihi: 1.7.2020 19:39 Son Güncelleme: 1.7.2020 19:58 ABONE OL
Koronavirüs aşısı ile ilgili umut veren haber geldi

BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk klinik deneylerde elde edilen sonuçların "umut verici" olduğunu söyledi.

Prof. Şahin, iki doz aşı verilen 24 deneğin tamamında Sars-CoV-2 olarak bilinen koronavirüse karşı antikor oluştuğunu açıkladı.

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Reuters'e konuşan Şahin, "Yapılan aşıdan 4 hafta sonra tüm deneklerde antikor oluştuğu gibi, ağır yan etkiler de tespit edilmedi. Elde ettiğimiz bu sonuçlar koronavirüs ile mücadelede bizi cesaretlendiriyor. Bu sonuçlar, aşının insan vücudunda antikor oluşturduğunu gösteriyor" dedi.

BioNTech, aşı çalışmalarını farmakoloji devi Pfizer ile birlikte yürütüyor. Koronavirüsü nötralize eden antikor seviyesinin, hastalığa yakalanıp sonradan iyileşenlere göre çok daha fazla olduğu belirlendi.

Buna göre aşı yapılanlar, Kovid-19 hastalığına yakalanan insanlardan 1,8 ile 2,8 misli daha fazla antikor üretti.

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Koronavirüs aşısı ile ilgili umut veren haber geldi
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