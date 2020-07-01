Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Ülkemizde Koronavirüsün etkili olmaya başladığı ilk günlerden itibaren alınan sıkı önlemler kapsamında yurtiçi ve yurtdışına gidiş ve geliş uçuşları kapatılmıştı. Uygulamaya alınan normalleşme planlarıyla birlikte 10 Haziran'dan itibaren kademeli şekilde yurt dışı uçuşları yeniden başlatılmıştı. Bu bağlamda yurtdışı seyahati planlayan vatandaşlarımız Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler ile ilgili Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Sorusunu araştırmaya başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktararak kademeli olarak uçuşa açılan ülkeleri açıkladı. O ülkeler şöyle;
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."
Havalimanlarında yolculara uygulanacak testlerin, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Karaismailoğlu, ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.
KAYNAK: AA