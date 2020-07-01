Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına düşmeye devam ediyor. Ülkemizde Koronavirüsün etkili olmaya başladığı ilk günlerden itibaren alınan sıkı önlemler kapsamında yurtiçi ve yurtdışına gidiş ve geliş uçuşları kapatılmıştı. Uygulamaya alınan normalleşme planlarıyla birlikte 10 Haziran'dan itibaren kademeli şekilde yurt dışı uçuşları yeniden başlatılmıştı. Bu bağlamda yurtdışı seyahati planlayan vatandaşlarımız Avrupa'da uçuş yasağı kalkan ülkeler ile ilgili Uçuş yasağı hangi ülkelere kalktı? Sorusunu araştırmaya başladı.

UÇUŞ YASAĞI HANGİ ÜLKELERE KALKTI? AVRUPA'DA UÇUŞ YASAĞI KALKAN ÜLKELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktararak kademeli olarak uçuşa açılan ülkeleri açıkladı. O ülkeler şöyle;