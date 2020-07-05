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Taklalar atan otomobil şarampole uçtu!

’nin Yığılca ilçesi ile 'ın Alaplı ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçtu. Taklalar atan otomobil, dereye uçmadan önce ağaca çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 23:25 ABONE OL
Taklalar atan otomobil şarampole uçtu!

Olay, Yığılca-Zonguldak Alaplı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yığılca'dan Zonguldak Alaplı ilçesine seyir halinde olan D.F. idaresindeki 34 VJ 8285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, dereye uçmadan önce ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verirken, kazazedelerin yardımına koştu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü D.F. ile birlikte yolcular G.F., A.D. ve H.I.E.'ye bölgede ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Yığılca Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Taklalar atan otomobil şarampole uçtu!
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