Alanya'da korkunç kaza! Sürücü kalp krizi geçirince...

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Alanya'nın Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönüne giden Veli Uçak (58) yönetimindeki 07 NON 81 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) yaralandı.Yaralılardan birinin kendi imkanlarıyla yola çıkarak diğer sürücülerden yardım istemesi üzerine durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerince çıkarılırken yaralılar da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.