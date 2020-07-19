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Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası

'da, metroda yüksek sesle şarkı söyleyen kişiye tepki gösteren bir yolcu, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:24 Son Güncelleme: 19.7.2020 09:39 ABONE OL
Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası

Olay, akşam saatlerinde Metrosu'nda meydana geldi. Oturduğu yerden yüksek sesle şarkı söyleyen bir kişi, diğer yolcuların tepkisini çekti. İddiaya göre; kimliği belirsiz bir yocu, birkaç kez uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmeyen kişinin üzerine yürüdü.

Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası

Aynı kişi, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Diğer yolcuların müdahalesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Alkollü olduğu iddia edilen şarkı söyleyen kişi bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, takipçiler arasında polemik konusu oldu. Takipçilerin bir kısmı, boğazının sıkılmasının aşırı tepki olduğunu dile getirirken, bazı takipçiler de müdahaleyi haklı buldu.

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Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası
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