Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası

Olay, akşam saatlerinde Ankara Metrosu'nda meydana geldi. Oturduğu yerden yüksek sesle şarkı söyleyen bir kişi, diğer yolcuların tepkisini çekti. İddiaya göre; kimliği belirsiz bir yocu, birkaç kez uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmeyen kişinin üzerine yürüdü.