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Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

'nda kötü koku gelen daireye giren polis, yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Bitlisli'nin ağabeyinin, kimseye haber vermeden 15 gün boyunca kardeşinin cesediyle kaldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 01:49 ABONE OL
Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

Olay, Hacıahmet Mahallesi, Lokumlu Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir tek başına yaşayan Abdullah Bitlisli'nin evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiğinde 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli'nin cesediyle karşılaştı.

Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

Yapılan incelemede 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'nin kardeşinin cesediyle 15 gün boyunca aynı evde yaşadığı öğrenildi. Olay anında evde olmayan ve komşularının haber vermesiyle eve gelen Suphi Bitlisli, polis ekiplerine ilaç almak için dışarıya çıktığını söyledi.

Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

Polis, Suphi Bitlisli'yi, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Bitlisli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

"HER ARADIĞIMDA KARDEŞİNİN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Abdullah Bitlisli'nin yaklaşık 5 yıldır kiracısı olduğunu belirten İbrahim Kireçci, "Benim 5 yıllık kiracım. Ev sahibiyim. Tek yaşıyordu. 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde gördüm. Abisi de yanındaydı. Kirayı aldım, iki gün önce de geldim abisi benim bu ay ki kiramı da verdi.

Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

Apartmanda yaklaşık bir haftadır her gün kokular hissediliyor. Abisini arıyorum. 'Şu an yanındayım, aldık hastaneye götürdük' dedi. Hatta bu sabahta aradım. 'Şu an yanındayım" dedi.

Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı

Buraya geldim, komşular bana apartmandan indi gitti dediler. Aradım onu, bana 'İlaç almaya gidiyorum. Yarın hastaneye yatırma randevumuz var. Gün aldım doktordan, hastaneye yatıracağız' dedi. Akşamda aradım. Evde olduğunu söyledi. Komşuların gelen kokulardan rahatsız olduğunu ve polislerin geleceğini söyledim" dedi.

Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı
Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı
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Tüyler ürperten olay! Kötü kokular ortaya çıkardı
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