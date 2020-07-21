Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında V.B'nin kız arkadaşı K.T'yi dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
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Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.
Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen V.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.