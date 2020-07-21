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'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı

'da tartıştığı kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:33 Son Güncelleme: 21.7.2020 16:46 ABONE OL
Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında V.B'nin kız arkadaşı K.T'yi dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.

Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı

Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen V.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı
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