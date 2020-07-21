Eşini falçatayla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

41 yaşındaki Özgür Yılmaz Ecim, 29 Eylül günü sabah saatlerinde kendi evlerinde 34 yaşındaki eşi Kadriye Ecim'in boğazını bir maket bıçağı keserek öldürmüştü. 1 Ekim günü, saat 23.45 sıralarında yaşı küçük 3 çocuğunu yanına alarak Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek teslim olan koca, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"ESKİ EŞİ İLE İLİŞKİDE BULUNDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Yılmaz Ecim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı￼. Hazırlanan İddianamede, 2 Ekim 2019'da tutuklanan Ecim'in savcılık ifadesine yer verildi. Koca Ecim ifadesinde, 2007 yılında pavyonda tanıştığı eşinin ilk evliliğinden üç çocuğu olduğunu, bunlardan birinin Ankara'da babasının evinde yaşadığını, diğer iki kızın ise kendileriyle olduğunu, evliliklerinden ise bir oğullarının olduğunu söyledi. Eşinin Ankara'da olan büyük kızı Meral K'yı görmek için gidip döndükten sonra davranışlarında kendisine karşı değişiklik olduğunu, ilgisiz olduğunu ifade etti. Özgür Yılmaz Ecim, Meral K'nin annesinin eski kocası ile Ankara'dayken ilişkide bulunduğunu söylediğini, bunu eşi Kadriye'ye sorunca eşinin reddettiğini, ama buna inanmadığını, eşinin karakterine güvenmediğini ve eşinin çocuklara da kötü davrandığını öne sürdü.

KATİL KOCA O ANLARI ANLATTI

Olay günü eşinin Ankara'ya gideceğini söylediği ve hakaret ettiğini söyleyen şüpheli Özgür Yılmaz Ecim, olayı şöyle anlattı:

"Tartışarak çıkmıştık. Kadriye 'Ben Ankara'ya gideceğim görüşmek istemiyorum' gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye'nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetinde idim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti. Akan kanı görünce şok oldum. Kadriye'yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm. Holde yere akmış kanları sildim. Oturma odasındaki çekyatı kaldırdım. Üzerimde bulunan kan lekeli kot pantolonunu çıkardı, tişörtümü de çıkardım. Bu giysileri odada bıraktım temiz bir şeyler giydim. Evin kapılarını kilitlemeden çekip kapattım dışarı çıktım. Ayrıca olay anında benim sağ elimin baş parmağında iki yerinden kesildi. Benim kanım da holde ve oturma odasında yerlere damlamıştı. Holü sildiğim kanlı eşyaları da oturma odasında bıraktım."

ÇOCUKLARIM SEVİNDİ

Ecim, şu anda 16 yaşında olan büyük kızı M.K'ye ve İ.K'ye annesini öldürdüğünü söyleyince "Kurtulduk" diyerek sevindikleri iddiasında da bulundu. Çocuklarıyla karakola teslim olan şüpheli, çocuklarının devlet korumasına alınmasını talep etti. İddianamede, ölen Kadriye Ecim'in ağabeyi, babası, kızları M.K. ve İ.K.'nin de ifadelerine tanık olarak yer verildi. Kadriye Ecim'in ağabeyi ve babasının, Özgür Yılmaz Ecim'in üvey kızı M.K. ile ilişkisi olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını iddia ettiler. İfade veren M.K. ise üvey babasını, öz babası gibi gördüğünü belirterek iddiaların yalan olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



İddianamede, Özgür Yılmaz Ecim'in "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli Ecim, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.