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Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu

Korkunç olay 'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Apartmandan gelen kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşlar, durumu kokunun kaynağı olan evin sahibine bildirdi. Balkondan eve giren ev sahibi dehşete düşüren manzara ile karşılaştı. İçeri giren adam, kiracısını ölü buldu. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yalnız yaşadığı öğrenilen adamın 5-6 gün önce öldüğü tespit edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 17:12 Son Güncelleme: 21.7.2020 17:17 ABONE OL
Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu

Olay, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden kötü bir kokunun yayıldığını fark eden site sakinleri, kokunun zemin kattan geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi.

Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu

Zemin katın balkonundan içeriye giren ev sahibi, kiracısı Yılmaz Türkoğlu'nu (54) yerde hareketsiz buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri, Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Türkoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu

Yılmaz Türkoğlu'nun ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiği, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle etrafa kötü bir koku yaydığı bildirildi. Yılmaz Türkoğlu'nun 2 yıldır sitedeki dairede kiracı olarak oturduğu, Side'de bir tur şirketinde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu
Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu
Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu
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Kötü kokuların geldiği daireye giren ev sahibi, kiracısını ölü buldu
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