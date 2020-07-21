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Öksüz kalan zebraya "vekil anne" oldular

’da bir , yavrusunun anne yokluğu çekmemesi için ilginç bir yöntem uygulandı. Parktaki bakıcılar, zebra desenli özel kıyafetler giyerek, öksüz kalan zebraya "vekil annelik" görevi üstlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:48 Son Güncelleme: 21.7.2020 17:12 ABONE OL
Öksüz kalan zebraya vekil anne oldular

Kenya'daki Tsavo East Milli Parkı'nda görevli bakıcılar, annesi aslanlar tarafından öldürülen Stripey isimli bebek zebranın anne yokluğu çekmemesi için seferber oldu. Ellerinde biberonla, özel dikilen zebra desenli ceket ile "vekil annelik" yapmaya başlayan parktaki bakıcılara tebrik yağdı.

Milli Park sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zebralar birbirine sıkı sıkıya bağlı gruplar halinde yaşıyor ve anne ile bebek arasındaki bağlar güçlü. Bakıcı ekibimiz, Stripey'e hayatta kalması için 7/24 hizmet veriyor.

Minik zebra yavrusu kendisini öksüz hissetmemesi için görevli bakıcı arkadaşlarımız zebra kıyafeti diktirdi. Hem zebraya hem de bakıcı arkadaşlarımızda ilgi okdukça yoğun" dedi.

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Öksüz kalan zebraya "vekil anne" oldular
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