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Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap

'da, 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddete devam etti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:57 Son Güncelleme: 21.7.2020 13:03 ABONE OL
Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap

'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor.

Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap

Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap

Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor.

Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap

Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter'da paylaşılanca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap
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Sokak ortasında dehşet anları! Müdahale edenlere pişkin cevap
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