Tıp Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Tıp Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

1 milyonu aşkın öğrenci YKS sınavına girerek iyi bir üniversitede akademik eğitim görmek için ter döktü. Sınav sonrası ÖSYM Başkanlığı tarafından YKS 2020 tercih kılavuzu erişime açıldı. Peki, yayımlanan bu kılavuzda göre tıp fakültesi taban puanları ve kontenjanları nasıl? Aşağıda 2020 yılında YKS sınavı sonrası tercih yapmak isteyen öğrenciler için tıp fakültesi taban puanları ve Üniversite kontenjanları detaylı bir şekilde yer almaktadır. İşte, resmi Verilere göre ÖSYM 2020 kontenjanları ve tıp fakültesi taban puanları…
TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020
Aşağıdaki linkten üniversitelerin TIP fakültesi puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz…
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YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.