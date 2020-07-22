Bazı kanser türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi

Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan test çalışması, California Üniversitesinde görevli Profesör Kun Zhang ve ekibi tarafından yürütüldü. Çalışma çerçevesinde 191'ine daha sonra kendilerine kanser teşhisi koyulan ve herhangi bir semptom göstermeyen 605 kişinin plazma örnekleri incelendi.