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Bazı türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi

Dünya, son yıllarda hızlı bir artış gösteren hastalığını önceden tespit eden buluşu konuşuyor. Yeni uygulanmaya başlanan test yönteminin sonuçları bir bilim dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar tespit etme potansiyeline sahip test geliştirdi. PanSeer adı verilen testlerin, örnekler alındığında herhangi bir semptom göstermeyen ve bir süre sonra kanser teşhisi koyulan katılımcıların yüzde 95'inde kanseri tespit etmeyi başardığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:23 Son Güncelleme: 22.7.2020 17:27 ABONE OL
Bazı kanser türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi

Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan test çalışması, California Üniversitesinde görevli Profesör Kun Zhang ve ekibi tarafından yürütüldü. Çalışma çerçevesinde 191'ine daha sonra kendilerine teşhisi koyulan ve herhangi bir semptom göstermeyen 605 kişinin plazma örnekleri incelendi.

Bazı kanser türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi

Bilim insanları aynı zamanda teşhisi konmuş 223 hastadan alınanlar ile 200 ana tümör ve normal doku örnekleri üzerinde araştırma yaptı. Geliştirilen PanSeer adı verilen testlerin, örnekler alındığında herhangi bir semptom göstermeyen ve bir süre sonra kanser teşhisi koyulan katılımcıların yüzde 95'inde kanseri tespit etmeyi başardığı belirtildi.

Bazı kanser türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi

Testin, tümörlü hücrelerin kana bıraktığı çok küçük DNA parçalarını tespit ederek kanseri saptadığı ifade edildi. Bu noktada testin, mide, gırtlak, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerini mevcut tanı yöntemlerine kıyasla 4 yıl öncesine kadar teşhis edebilme potansiyeline sahip olduğu aktarıldı.

Bazı kanser türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi

Kun Zhang, testin daha geniş katılımlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Nihai hedef, yıllık sağlık kontrollerinde bunun gibi kan testlerinin rutin yapılması." diye konuştu.

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Bazı kanser türlerini semptomlar görülmeden birkaç yıl önce tespit eden test geliştirildi
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