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'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

Kağıthane'de 'çocuğa taciz' iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, kalabalığın elinden kurtularak kaçarken yaşanan arbede kameralara yansıdı.arken yaşanan arbede kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:55 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:23 ABONE OL
İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

Olay, Kağıthane, Şirintepe Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan fırında çalışan bir kişinin aynı sokakta oturan 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

Çocuğun annesine giderek fırında çalışan bir kişi tarafından arabayla gezintiye çıkarılmak istendiği iddiasının mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla fırın çalışanı linç edilmek istendi.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

Mahalle sakinleri önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi oldu.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

Fırının camları kırılırken ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz şüphelisi bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başardı.

İstanbul Kağıthane'de erkek çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

YAŞANAN ARBEDE CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahalle sakinleri tarafından taciz iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından şüphelinin linç edilmek istendiği ve işyerine zarar verdiği anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Linç girişiminden kaçarak kayıplara karışan taciz şüphelisinin yakalanması Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin yaklaşık 10 yıldır aynı fırında çalıştığı öğrenildi.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

Öfkeli kalabalığın zarar verdiği fırında ise polislerin güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!
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İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!
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