İstanbul'da hareketli gece! Taciz iddiasına linç girişimi!

YAŞANAN ARBEDE CEP TELEFONU KAMERASINDA



Mahalle sakinleri tarafından taciz iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından şüphelinin linç edilmek istendiği ve işyerine zarar verdiği anlar kameralarca kaydedildi.