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'da 45. kattan sandalye fırlatan kıza para cezası verildi

'nın Toronto şehrinde oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye atan genç kıza 2 bin dolar para cezası verildi. Geçtiğimiz yılının Kasım ayında isimli , oturduğu rezidansın 45. katından aşağı sandalye fırlatırken, hesabından paylaştığı video ile Kanada'da gündem olmuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 23:42 Son Güncelleme: 22.7.2020 23:57 ABONE OL
Kanada'da 45. kattan sandalye fırlatan kıza para cezası verildi

Söz konusu video Kanadalıların tepkisini çekerken, savrulan sandalye ise bebek arabasındaki çocuğun ve annesinin hemen yanına düştü. Zoia, sosyal medya hesabına yüklediği videoyu saatler sonra silse de cezadan kaçamadı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Marcella Zoia'ya dava açıldı.
Mahkemeye sunulan kanıtlarda genç kızın, olayın gerçekleştiği günün öncesinde sarhoş olduğu ve bu davranışı hala alkolün etkisiyle yaptığı belirtildi.

Ancak bugün görülen davada mahkeme, 20 yaşındaki genç kıza 2 bin dolar (yaklaşık 14 bin TL) para cezası ve 150 saat toplum hizmeti cezası verdi. Zoia ise yaşanan durumdan üzgün olduğunu, yaptığı eylemin insanları ciddi şekilde yaralayabileceğini ve davranışının sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.

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Kanada'da 45. kattan sandalye fırlatan kıza para cezası verildi
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