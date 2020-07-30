Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın sevabı ile faziletleri neler?

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı saatler kalan bugün idrak edilen Arefe Günü için pek çok soruya yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Bu sorulardan bir tanesi de Arefe Günü oruç tutulur mu olmaktadır. Kurban Bayramı öncesi Arefe Günü'nde oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın sevabı ile faziletleri neler?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).