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İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

'da bir inşaatın 7. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan genci vatandaşlar üzerine atlayarak durdurdu. Aşağı indirilen genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:18 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:26 ABONE OL
İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valiliği yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın 7. katına çıkan yabancı uyruklu Ahmet İ. (19), bilinmeyen bir nedenle aşağı atlamak istedi.

İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşlar aynı zamanda gencin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı.

İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

Vatandaşların ikna çalışmaları esnasında bir kişi gence arkadan yaklaşarak aniden üzerine atladı.

İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

Vatandaşın üzerine atladığı genç, vatandaşlar tarafından aşağıya indirildi.

İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

Ahmet İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kendisine müdahale edildi.

İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!

Ahmet İ., daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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İntihar girişiminde bulunan gencin üzerine atladılar!
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