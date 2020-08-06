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genç silahlı saldırı sonucu öldü

'da, motosikletiyle hareket halindeyken otomobille gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede hayatını  kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 23:35 ABONE OL
Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle hareket halinde olan Eren Çolak'ı bir süre takip eden otomobildeki kimliği belirsiz kişi, motosiklete yaklaştığı anda tabancayla Çolak'a ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Çolak, sol göğsünden yaralanarak motosikletin üzerinden düştü. Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Çolak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

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Motosikletli genç silahlı saldırı sonucu öldü
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