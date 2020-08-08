SON DAKİKA! Bursa’da akılalmaz olay! Cinayet sonrası sözleri şaşkına çevirdi…

Bursa'da pompalı tüfek ile girdiği marketin sahibini öldüren zanlı mahkemede, kızıyla ilişkisini öğrendiği çalışan yerine patronu yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

Bursa'da tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç'ı (39) pompalı tüfekle öldüren Sezgin Özfındukkıran'ın (50) asıl hedefinin, evli kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Aslankılıç'ın çalışanı Muhammet D. olduğu ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Aslankılıç'ı neden öldürdüğünün net olarak anlaşılamadığı bildirilen Özfındukkıran'ın pompalı tüfekli saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Olay, 13 Haziran günü, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayi sahibi Yılmaz Aslankılıç, Sezgin Özfındukkıran tarafından iş yerinde pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Sezgin Özfındukkıran ile saldırıyla ilgileri olduğu tespit edilen Yiğit Kaysuk ve Ahmet G.'yi (52) saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.