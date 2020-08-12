Bu taktikle herkesi avlıyorlar! Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

"Bundan korunmanın da birçok yolu var. Öncelikle IMEI numaranızı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Nasıl banka şifrenizi paylaşmıyorsanız IMEI'yi de paylaşmamalısınız. İkinci yol ise, sıfır cihaz alındığında kutunun dışında yine IMEI numarası yazar. Bu numaranın kapalı tutulması lazım. Bu kutular çöpe atılırken dahi IMEI'nin silinmesi gerekiyor. Diğer bir durum olarak da cihazınızı götürdüğünüz tamircilerde IMEI'nin kopyalanması. Kötü niyetli kişilerce bu numara çalınabilir. Bunu engellemek için de ya yetkili servisler ya da güvendiğiniz tamircileri tercih etmelisiniz."



